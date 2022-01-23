UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

У США есть доказательства планов Кремля установить в Украине пророссийское правительство, - CNN

Автор: Александр Белоус

У США есть такие же доказательства, как и у Великобритании, о планах России по установлению дружественного правительства в Украине. Данные основаны на разведывательной информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, которое цитирует свой источник.

"Да, мы видели разведданные о том, что Россия ищет способы свести к минимуму затянувшуюся войну. Они включает в себя такие вещи, как установление дружественного правительства и использование своих шпионских агентств для разжигания разногласий", - сказал источник.

Другой источник сообщил, что США "владеют такой же информацией".

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Британии заявили о планах РФ после вторжения в Украину привести пророссийского политика к власти.

По словам министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, "обнародованная информация проливает свет на масштаб российских действий, призванных подорвать Украину".

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВторжение России в Украину