У США есть доказательства планов Кремля установить в Украине пророссийское правительство, - CNN

У США есть такие же доказательства, как и у Великобритании, о планах России по установлению дружественного правительства в Украине. Данные основаны на разведывательной информации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, которое цитирует свой источник.
"Да, мы видели разведданные о том, что Россия ищет способы свести к минимуму затянувшуюся войну. Они включает в себя такие вещи, как установление дружественного правительства и использование своих шпионских агентств для разжигания разногласий", - сказал источник.
Другой источник сообщил, что США "владеют такой же информацией".
Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Британии заявили о планах РФ после вторжения в Украину привести пророссийского политика к власти.
По словам министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, "обнародованная информация проливает свет на масштаб российских действий, призванных подорвать Украину".