У США є докази планів Кремля встановити в Україні проросійський уряд, - CNN

У США є такі ж докази, як і у Великобританії, про плани Росії щодо встановлення дружнього уряду в Україні. Дані засновані на розвідувальній інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN , яке цитує своє джерело.

"Так, ми бачили розвіддані про те, що Росія шукає способи звести до мінімуму тривалу війну. Вони включають в себе такі речі, як встановлення дружнього уряду і використання своїх шпигунських агентств для розпалювання розбіжностей", - сказало джерело.

Інше джерело повідомило, що США "володіють такою ж інформацією".