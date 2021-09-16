США договорились о расширении военного присутствия в Австралии

Соединенные Штаты договорились о расширении военного присутствия в Австралии. Стране предоставят помощь в получении атомных подлодок от США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина .

"Вчера министр обороны Австралии Питер Даттон и я подписали соглашение о намерениях, которое расширит наши усилия по совместной разработке передового оборонного потенциала. А сегодня мы одобрили крупные инициативы по размещению сил, которые расширят наш доступ и присутствие в Австралии", - сообщил Остин.

При этом он добавил, что атомные подлодки существенно увеличат как оборонительный потенциал ВМС Австралии, так и радиус их действия.

По словам Остина, такие подлодки позволят "усилить сдерживающий фактор в регионе".