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США договорились о расширении военного присутствия в Австралии

Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты договорились о расширении военного присутствия в Австралии. Стране предоставят помощь в получении атомных подлодок от США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина.

"Вчера министр обороны Австралии Питер Даттон и я подписали соглашение о намерениях, которое расширит наши усилия по совместной разработке передового оборонного потенциала. А сегодня мы одобрили крупные инициативы по размещению сил, которые расширят наш доступ и присутствие в Австралии", - сообщил Остин.

При этом он добавил, что атомные подлодки существенно увеличат как оборонительный потенциал ВМС Австралии, так и радиус их действия.

По словам Остина, такие подлодки позволят "усилить сдерживающий фактор в регионе".

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США, Австралия и Британия договорились о партнерстве в Индо-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, США дадут Британии и Австралии передовые технологии, чтобы бороться с Китаем.

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