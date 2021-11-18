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США договорились с Pfizer о поставке 10 млн упаковок COVID-таблеток

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Четверг 18 ноября 2021 15:37
США договорились с Pfizer о поставке 10 млн упаковок COVID-таблеток Фото: США договорились с Pfizer о поставке 10 млн упаковок COVID-таблеток (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Фармацевтическая компания Pfizer Inc подписала договор с правительством США на сумму 5,29 миллиарда долларов. В рамках соглашения Pfizer должен поставить 10 миллионов курсов перорального противовирусного препарата от COVID, начиная с этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Пероральный препарат может стать новым перспективным оружием в борьбе с пандемией, поскольку его можно принимать в качестве раннего домашнего лечения для предотвращения госпитализаций и смертей.

Ранее в ноябре компания заявила, что препарат на 89% снижает вероятность госпитализации или смерти для взрослых, подверженных риску тяжелой формы заболевания.

Результаты испытаний свидетельствуют о том, что препарат компании Pfizer превосходит таблетку "Мольнупиравира" компании Merck & Co Inc, которая, как было показано в октябре, вдвое снижает вероятность смерти или госпитализации для пациентов с COVID с высоким риском тяжелого заболевания.

Правительство США также подписало контракт стоимостью 2,2 миллиарда долларов на проведение курсов лечения препаратом Merck.

Напомним, ранее Pfizer попросил Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешить экстренное использование своих экспериментальных таблеток от коронавируса.

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