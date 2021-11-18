США договорились с Pfizer о поставке 10 млн упаковок COVID-таблеток

Фармацевтическая компания Pfizer Inc подписала договор с правительством США на сумму 5,29 миллиарда долларов. В рамках соглашения Pfizer должен поставить 10 миллионов курсов перорального противовирусного препарата от COVID, начиная с этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Пероральный препарат может стать новым перспективным оружием в борьбе с пандемией, поскольку его можно принимать в качестве раннего домашнего лечения для предотвращения госпитализаций и смертей.

Ранее в ноябре компания заявила, что препарат на 89% снижает вероятность госпитализации или смерти для взрослых, подверженных риску тяжелой формы заболевания.

Результаты испытаний свидетельствуют о том, что препарат компании Pfizer превосходит таблетку "Мольнупиравира" компании Merck & Co Inc, которая, как было показано в октябре, вдвое снижает вероятность смерти или госпитализации для пациентов с COVID с высоким риском тяжелого заболевания.

Правительство США также подписало контракт стоимостью 2,2 миллиарда долларов на проведение курсов лечения препаратом Merck.