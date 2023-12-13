У США деякі конгресмени готові відкласти канікули заради допомоги Україні, - WP

За даними видання, деякі американські законодавці заявили, що Конгрес повинен залишитися у Вашингтоні наступного тижня, щоб продовжити обговорення угоди щодо України.

"Ми не повинні йти звідси, поки не з'ясуємо, як подолати наші розбіжності, щоб підтримати та продовжити наше фінансування для України", - сказав сенатор Майкл Беннет.

Сенатор-демократ наголосив, що "час закінчується", а переговори стануть важчими, якщо конгресмени роз'їдуться на канікули.

Сенатор від Республіканської партії Мітт Ромні розкритикував президента США Джо Байдена за його "пасивність" у цьому питанні.

"Моя порада Білому дому така: президент взяв на себе зобов’язання перед Зеленським. Щоб виконати це зобов’язання, їм потрібно буде забезпечити безпеку кордону", - заявив він.

Додамо, що після 14 грудня обидві палати Конгресу США підуть на різдвяні канікули. Вони триватимуть близько місяця. У конгресі припускають, що ухвалити допомогу Україні до канікул не вдасться.

Візит Зеленського у США

Президент України Володимир Зеленський на початку цього тижня прибув до Вашингтона на тлі того, що у Конгресі не можуть ухвалити фінансування допомоги Україні. Питання блокують республіканці, вимагаючи натомість посилити захист кордону з Мексикою.

У ході візиту Зеленський зустрівся з лідерами Демократичної та Республіканської партії в Конгресі, а також зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном.

Крім того, відбулася зустріч Зеленського та Байдена у Білому домі. Детальніше про неї - у нашому матеріалі.