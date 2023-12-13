UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У США деякі конгресмени готові відкласти канікули заради допомоги Україні, - WP

Фото: у США деякі конгресмени готові відкласти канікули заради допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Деякі представники Конгресу США готові відкласти різдвяні канікули, щоб ухвалити фінансування допомоги Україні. Канікули починаються вже 14 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За даними видання, деякі американські законодавці заявили, що Конгрес повинен залишитися у Вашингтоні наступного тижня, щоб продовжити обговорення угоди щодо України.

"Ми не повинні йти звідси, поки не з'ясуємо, як подолати наші розбіжності, щоб підтримати та продовжити наше фінансування для України", - сказав сенатор Майкл Беннет.

Сенатор-демократ наголосив, що "час закінчується", а переговори стануть важчими, якщо конгресмени роз'їдуться на канікули.

Сенатор від Республіканської партії Мітт Ромні розкритикував президента США Джо Байдена за його "пасивність" у цьому питанні.

"Моя порада Білому дому така: президент взяв на себе зобов’язання перед Зеленським. Щоб виконати це зобов’язання, їм потрібно буде забезпечити безпеку кордону", - заявив він.

Додамо, що після 14 грудня обидві палати Конгресу США підуть на різдвяні канікули. Вони триватимуть близько місяця. У конгресі припускають, що ухвалити допомогу Україні до канікул не вдасться.

Візит Зеленського у США

Президент України Володимир Зеленський на початку цього тижня прибув до Вашингтона на тлі того, що у Конгресі не можуть ухвалити фінансування допомоги Україні. Питання блокують республіканці, вимагаючи натомість посилити захист кордону з Мексикою.

У ході візиту Зеленський зустрівся з лідерами Демократичної та Республіканської партії в Конгресі, а також зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном.

Крім того, відбулася зустріч Зеленського та Байдена у Білому домі. Детальніше про неї - у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиСенат СШАКонгресс СШАВійна в Україні