В США некоторые конгрессмены готовы отложить каникулы ради помощи Украине, - WP

Некоторые представители Конгресса США готовы отложить рождественские каникулы для принятия финансирования помощи Украине. Каникулы начинаются уже 14 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
По данным издания, некоторые американские законодатели заявили, что Конгресс должен остаться в Вашингтоне на следующей неделе, чтобы продолжить обсуждение соглашения по Украине.
"Мы не должны уходить отсюда, пока не выясним, как преодолеть наши разногласия, чтобы поддержать и продолжить наше финансирование для Украины", - сказал сенатор Майкл Беннет.
Сенатор-демократ подчеркнул, что "время заканчивается", а переговоры станут более сложными, если конгрессмены разъедутся на каникулы.
Сенатор от Республиканской партии Митт Ромни раскритиковал президента США Джо Байдена за его "пассивность" в этом вопросе.
"Мой совет Белому дому таков: президент взял на себя обязательства перед Зеленским. Чтобы выполнить это обязательство, им нужно будет обеспечить безопасность границы", - заявил он.
Добавим, что после 14 декабря обе палаты Конгресса США уйдут на рождественские каникулы. Они продлятся около месяца. В конгрессе предполагают, что принять помощь Украине до каникул не удастся.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале этой недели прибыл в Вашингтон на фоне того, что в Конгрессе не может принять финансирование помощи Украине. Вопросы блокируют республиканцы, требуя усилить защиту границы с Мексикой.
В ходе визита Зеленский встретился с лидерами Демократической и Республиканской партии в Конгрессе, а также со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.
Кроме того, состоялась встреча Зеленского и Байдена в Белом доме. Подробнее о ней - в нашем материале.
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