В США некоторые конгрессмены готовы отложить каникулы ради помощи Украине, - WP

По данным издания, некоторые американские законодатели заявили, что Конгресс должен остаться в Вашингтоне на следующей неделе, чтобы продолжить обсуждение соглашения по Украине.

"Мы не должны уходить отсюда, пока не выясним, как преодолеть наши разногласия, чтобы поддержать и продолжить наше финансирование для Украины", - сказал сенатор Майкл Беннет.

Сенатор-демократ подчеркнул, что "время заканчивается", а переговоры станут более сложными, если конгрессмены разъедутся на каникулы.

Сенатор от Республиканской партии Митт Ромни раскритиковал президента США Джо Байдена за его "пассивность" в этом вопросе.

"Мой совет Белому дому таков: президент взял на себя обязательства перед Зеленским. Чтобы выполнить это обязательство, им нужно будет обеспечить безопасность границы", - заявил он.

Добавим, что после 14 декабря обе палаты Конгресса США уйдут на рождественские каникулы. Они продлятся около месяца. В конгрессе предполагают, что принять помощь Украине до каникул не удастся.

Визит Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский в начале этой недели прибыл в Вашингтон на фоне того, что в Конгрессе не может принять финансирование помощи Украине. Вопросы блокируют республиканцы, требуя усилить защиту границы с Мексикой.

В ходе визита Зеленский встретился с лидерами Демократической и Республиканской партии в Конгрессе, а также со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.

Кроме того, состоялась встреча Зеленского и Байдена в Белом доме. Подробнее о ней - в нашем материале.