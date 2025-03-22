США за день заробили 5 млрд доларів, продавши іммігрантам “золоті карти”

США запустили програму продажу "золотих карт", які дають право на постійне проживання. Лише за день уряд заробив 5 мільярдів доларів.
Про це заявив міністр торгівлі США Говард Лутнік, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Express.
За словами міністра торгівлі США, вартість кожної картки становить 5 мільйонів доларів. Однак попри високу ціну, лише за один день було продано 1000 таких карт, що принесло бюджету 5 мільярдів доларів.
За прогнозами адміністрації американського президента Дональда Трампа, ця ініціатива може принести США 5 трильйонів доларів, якщо буде продано 1 мільйон карт.
Загалом, потенційними покупцями вважають 37 мільйонів людей у світі, які можуть дозволити собі таку інвестицію.
Відомо, що ця програма є альтернативою EB-5 - інвесторській візі, яку адміністрація Трампа планує замінити. Уряд США заявляє, що виручені кошти будуть спрямовані на скорочення національного боргу, який перевищив 36 трильйонів доларів.
Нагадаємо, що наприкінці минулого місяця президент США Дональд Трамп висунув ідею замінити візову програму для іноземних інвесторів на так звану "золоту карту".
Тоді на сайті Служби імміграції та натуралізації було зазначено, що програма для іммігрантів-інвесторів EB-5, якою керує Служба громадянства та імміграції США, була створена Конгресом ще у 1990 році для "стимулювання економіки США через створення робочих місць і капіталовкладення іноземних інвесторів".
Міністр торгівлі Говард Лутнік того місяця заявив, що "програма EB-5 була повна нісенітниць, вигадок і шахрайства", та що "це був спосіб отримати грін-карту за низькою ціною".
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