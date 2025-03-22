США за день заробили 5 млрд доларів, продавши іммігрантам “золоті карти”

За словами міністра торгівлі США, вартість кожної картки становить 5 мільйонів доларів. Однак попри високу ціну, лише за один день було продано 1000 таких карт, що принесло бюджету 5 мільярдів доларів.

За прогнозами адміністрації американського президента Дональда Трампа, ця ініціатива може принести США 5 трильйонів доларів, якщо буде продано 1 мільйон карт.

Загалом, потенційними покупцями вважають 37 мільйонів людей у світі, які можуть дозволити собі таку інвестицію.

Відомо, що ця програма є альтернативою EB-5 - інвесторській візі, яку адміністрація Трампа планує замінити. Уряд США заявляє, що виручені кошти будуть спрямовані на скорочення національного боргу, який перевищив 36 трильйонів доларів.