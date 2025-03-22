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США за день заработали 5 млрд долларов, продав иммигрантам "золотые карты"

Фото: министр торговли США Говард Лутник (facebook.com)
Автор: Карина Левицкая

США запустили программу продажи "золотых карт", которые дают право на постоянное проживание. Только за день правительство заработало 5 миллиардов долларов.

Об этом заявил министр торговли США Говард Лутник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Express.

По словам министра торговли США, стоимость каждой карты составляет 5 миллионов долларов. Однако несмотря на высокую цену, только за один день было продано 1000 таких карт, что принесло бюджету 5 миллиардов долларов.

По прогнозам администрации американского президента Дональда Трампа, эта инициатива может принести США 5 триллионов долларов, если будет продано 1 миллион карт.

В общем, потенциальными покупателями считают 37 миллионов человек в мире, которые могут позволить себе такую инвестицию.

Известно, что эта программа является альтернативой EB-5 - инвесторской визе, которую администрация Трампа планирует заменить. Правительство США заявляет, что вырученные средства будут направлены на сокращение национального долга, который превысил 36 триллионов долларов.

Напомним, что в конце прошлого месяца президент США Дональд Трамп выдвинул идею заменить визовую программу для иностранных инвесторов на так называемую "золотую карту".

Тогда на сайте Службы иммиграции и натурализации было указано, что программа для иммигрантов-инвесторов EB-5, которой руководит Служба гражданства и иммиграции США, была создана Конгрессом еще в 1990 году для "стимулирования экономики США через создание рабочих мест и капиталовложения иностранных инвесторов".

Министр торговли Говард Лутник в том месяце заявил, что "программа EB-5 была полна чуши, выдумок и мошенничества", и что "это был способ получить грин-карту по низкой цене".

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