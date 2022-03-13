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США у грудні хотіли відправити інструкторів до України. Але передумали через РФ, - Politico

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Неділя 13 березня 2022 19:33
США у грудні хотіли відправити інструкторів до України. Але передумали через РФ, - Politico Фото: США у грудні хотіли відправити інструкторів до України. Але передумали через РФ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У грудні Пентагон планував направити до України більше військових інструкторів. Пропозиція була скасована через те, що Білий дім вирішив не провокувати Російську Федерацію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами високопоставлених чиновників, військові інструктори повинні були навчити українців веденню нетрадиційної війни, однак ідею було скасовано через небажання Білого дому провокувати Російську Федерацію.

Ще в грудні 2021 року США планували направити до України кілька сотень інструкторів. Вже тоді Російська Федерація зібрала біля кордонів нашої країни близько 100 тисяч військових.

Міністр оборони Ллойд Остін, зі свого боку, намагався вплинути на рішення президента США Джо Байдена, аби отримати схвалення на початок місії. Натомість Білий дім був стурбований тим, що відправка все ж може призвести до ескалації або ж напружених відносин з Росією. Адміністрація Байдена сподівалася на те, що дипломатія все ж зможе спрацювати у вирішенні конфлікту між Україною та агресором.

"Це частина великої історії, в якій Білий дім тягнув час напередодні конфлікту, коли ми вже бачили, що росіяни накопичують війська. Грунтуючись або на невірних припущеннях про те, що хотів зробити Володимир Путін, або на побоюваннях спровокувати Путіна - а йому не потрібні були жодні провокації! Це один із прикладів того, як ці розрахунки привели до більш пасивного підходу, ніж ми могли б прийняти”,- заявив один із чиновників.

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