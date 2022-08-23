США дают оружие Украине, которое подготовит ВСУ к ближнему бою, - WP

Последний пакет является первым шагом к устранению некоторых недостатков в вооружении, которое понадобится украинским силам для проведения контратаки.

Помощь в размере почти 800 миллионов долларов, о которой было объявлено в пятницу, будет включать 40 бомбостойких машин, оснащенных роликами, которые помогают взрывать мины. Также США передают более легкие гаубицы, которые легче перемещать.

Еще в пакете будут безоткатные винтовки с радиусом действия в несколько сотен метров и ракетные пусковые установки на расстоянии менее трех миль, что намного ближе, чем нынешнее расстояние между украинскими и российскими подразделениями во многих местах.

"Это возможности, которые повышают мобильность украинцев, поскольку они смотрят на очень сложную среду, в частности на юге Украины", - заявил журналистам высокопоставленный чиновник обороны США.