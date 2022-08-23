США надають зброю Україні, яка підготує ЗСУ до ближнього бою, - WP

Пентагон надсилає в Україну нову зброю та обладнання, які краще підготують армію до боротьби з російськими військами на ближчих відстанях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Останній пакет є першим кроком до усунення деяких недоліків у озброєнні, яке знадобиться українським силам для проведення контратаки.
Допомога в розмірі майже 800 мільйонів доларів, про яку було оголошено в п’ятницю, включатиме 40 бомбостійких машин, оснащених роликами, які допомагають підривати міни, Також США передають більш легкі гаубиці, які легше переміщати.
Ще в пакеті будуть безвідкатні гвинтівки з радіусом дії в кілька сотень метрів і ракетні пускові установки на відстані менше трьох миль, що набагато ближче, ніж нинішня відстань між українськими та російськими підрозділами в багатьох місцях.
"Це можливості, які підвищують мобільність українців, оскільки вони дивляться на це дуже складне середовище, зокрема на півдні України", - заявив журналістам високопоставлений чиновник оборони США.
Нагадаємо, що раніше США включили високоточні боєприпаси Excalibur в новий пакет озброєнь для України.
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