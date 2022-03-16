США дают дополнительную гумпомощь на 186 млн долларов для поддержки украинских беженцев

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Штаты предоставляют дополнительную гуманитарную помощь на сумму более 186 миллионов долларов для поддержки внутренне перемещенных лиц и более 3 миллионов беженцев, пострадавших в результате войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз пресс-службы Госдепа США.

Блинкен отметил, что такая помощь обеспечит дополнительную поддержку гуманитарным организациям, реагирующим на кризисную ситуацию, и дополнит возможности соседних стран, которые принимают и поддерживают украинских беженцев.

"Соединенные Штаты являются крупнейшим донором гуманитарной помощи Украине из одной страны, в том числе с конца февраля предоставили почти 293 миллиона долларов гуманитарной помощи как внутри Украины, так и в регионе. Наше финансирование на сегодняшний день составляет почти 644 миллиона долларов для уязвимых сообществ в регионе с тех пор, как Россия впервые вторглась в Украину восемь лет назад", - рассказал он.

Также Блинкен заявил, что дополнительная гумпомощь беженцам в соседних с Украиной странах включает предоставление продуктов питания, питьевой воды, защиты, доступного жилья и неотложной медицинской помощи при поддержке американских международных и неправительственных партнеров.