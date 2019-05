В США данные сотен миллионов клиентов страховой компании находились в открытом доступе

В США данные минимум 885 миллионов клиентов страховой компании First American Financial Corporation оказались в открытом доступе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Сообщается, что уязвимость системы хранения личных данных клиентов предоставила возможность любому желающему получить доступ к номерам социального страхования, деталей банковских счетов, водительских удостоверений, а также ипотечных и налоговых записей, которые пользовались услугами компании за последние 16 лет.

Для получения доступа к данным клиентов надо было просто изменить одну цифру в адресе файлов, доступ к которым осуществлялся через сайт компании. В настоящее время компания устранила эти недостатки.

В компании сообщили, что они изучают могло ли это нанести вред безопасности информации их клиентов.

"Пока мы не проведем полную проверку, от нас не будут звучать никакие комментарии", - заявили в компании.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США обвинили китайских хакеров в краже данных миллионов человек. Американская прокуратура предъявила обвинения гражданину Китая Вану Фуцзе и его сообщникам во взломе базы данных страховой компании Anthem и трех других компаний, а также краже данных 78 млн человек.