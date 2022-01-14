У США есть данные о подготовке Россией предлога для вторжения в Украину, - Пентагон

США располагают данными о подготовке Россией предлога для вторжения в Украину. Совершить провокацию под чужим флагом планирует группа военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.
"У нас действительно есть очень достоверная информация о том, что Россия активно работает над предлогом для вторжения в Украину", - сказал Кирби, не вдаваясь в подробности.
Россия заблаговременно подготовила группу оперативников для проведения операции под чужим флагом. Она будет выглядеть как нападение них или русскоязычных людей в Украине, чтобы создать повод для вторжения.
Напомним, ранее представитель администрации Белого дома сообщил телеканалу CNN о подготовке Россией боевиков для совершения провокации на Донбассе под чужим флагом.
Отметим, источник телеканала добавил, что Россия начнет провокации за несколько недель до вторжения в Украину, которое может произойти с середины января по середину февраля.