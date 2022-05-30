США не дадут Украине ракетные системы, способные достать до России, - Байден

США не будут поставлять Украине ракетные системы, которые могут достичь территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Джо Байдена, передает Reuters .

Это уточнение Байден сделал после того, как стало известно, что администрация американского президента готовится отправить в Киев передовые ракетные системы большой дальности.

"США не будут посылать Украине ракетные системы, которые могут достичь территории России", - заявил он в понедельник, 30 мая.

Напомним, как недавно сообщило издание The Washington Post, Соединенные Штаты одобрили передачу Украине систем MLRS и официально об этом может быть объявлено уже на следующей неделе.

После чего президент Владимир Зеленский заявил об ожиданиях "хороших новостей" по поставкам необходимого оружия Украине уже на следующей неделе.

Позже советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что россияне начали истерить после решения США предоставить Украине MLRS. Что является прямым подтверждением правильности этих шагов союзников в поддержке нашего страны.

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