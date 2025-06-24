UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У США членам Палати представників заборонили користуватися WhatsApp: що сталося

Ілюстративне фото: законодавцям у США заборонили WhatsApp (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Члени палати представників США тепер не можуть користуватися сервісом обміну повідомленнями WhatsApp. Соцмережу заборонили використовувати на всіх пристроях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Члени Палати представників отримали повідомлення, згідно з якими управління з кібербезпеки визнало WhatsApp соціальною мережею, яка піддає високому ризику дані користувачів.

Головний адміністративний офіцер Палати представників повідомив, що служба кібербезпеки визнала WhatsApp "високоризикованим" на тлі "недостатньої прозорості" в захисті призначених для користувача даних, відсутності шифрування інформації, що зберігається, і можливих вразливостей.

Таким чином, усі співробітники Конгресу тепер не мають права завантажувати і використовувати будь-які версії WhatsApp на пристроях, що належать державним структурам.

Їм рекомендується використовувати інші застосунки для обміну повідомленнями, такі як Teams, Wickr, Signal, а також iMessage і FaceTime.

У Meta заявили, що компанія не згодна з такими заходами. Зазначено, що платформа забезпечує вищий рівень безпеки, ніж інші схвалені додатки.

Обмеження для чиновників у США

Нагадаємо, що у США подібні заходи щодо чиновників вживають не вперше.

У квітні 2025 року Мін'юст США обмежив співробітників у соцмережах. Це сталося після постів про президента США Дональда Трампа і підсудних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиWhatsApp