Мін'юст США обмежив співробітників у соцмережах після постів про Трампа і підсудних
Міністерство юстиції США заборонило своїм співробітникам публікувати у соцмережах політичні коментарі. Також заборонено поширювати інформацію, яка може "посилити засудження обвинуваченого".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Співробітникам департаменту юстиції надіслали пам'ятку, в якій закликали їх уникати дописів, які шкодять "ефективності міністерства та роботі, яку воно виконує через своїх співробітників".
Адвокатам і допоміжному персоналові також заборонили публікувати щось, "що може бути сприйняте як упровадження своїх політичних поглядів у роботу, яку вони виконують".
Такі обмеження не є чимось новим для політики Міністерства юстиції. Але, як відзначило видання, цього разу попередження з'явилися для того, що посадовці, призначені Дональдом Трампом, продовжували публікувати відкрито партійні повідомлення у своїх особистих та офіційних урядових акаунтах.
Так, наприклад, колишній коментатор Fox News, а тепер старший радник у відділі громадянських прав міністерства Лео Террелл опублікував в X (Twitter) відверто хвалебний пост про Трампа.
"Демократи заздрять президенту Трампу! Щобільше, вони надзвичайно заздрять популярності Трампа серед американського народу", - написав він.
Очільник Управління правової політики Аарон Райц назвав "монстром MS-13" Кілмара Абрего Гарсіа - чоловіка з Мериленду, якого адміністрація Трампа помилкового депортувала і потім визнала це. Він також звинуватив призначених демократами суддів у тому, що вони стали на бік картелів, щоб узурпувати "повноваження Трампа проводити зовнішню політику".
Генпрокурорка Пем Бонді у березні заявила про арешт одно з лідерів MS-13. Але у кримінальній справі проти підозрюваного 24-річного Генрі Хосуе Вільяторо Сантоса, не було такого твердження.
Витік даних в Signal
Нагадаємо, раніше у США розгорівся скандал навколо радника з національної безпеки Майка Волца. Під час обговорення в закритому чаті Signal теми ударів по єменських хуситах він випадково додав до розмови головного редактора The Atlantic - Джеффрі Голдберга.
Волц спочатку заперечував, що мав номер журналіста, але згодом визнав свою помилку. Після інциденту він образливо висловився на адресу Голдберга.
Дональд Трамп підтримав Волца публічно, однак, за даними Politico, був розлючений через сам факт того, що радник мав контакт журналіста опозиційного видання у своєму телефоні.
Докладно про витік та реакцію Білого дому - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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