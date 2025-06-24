У США членам Палати представників заборонили користуватися WhatsApp: що сталося
Члени палати представників США тепер не можуть користуватися сервісом обміну повідомленнями WhatsApp. Соцмережу заборонили використовувати на всіх пристроях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Члени Палати представників отримали повідомлення, згідно з якими управління з кібербезпеки визнало WhatsApp соціальною мережею, яка піддає високому ризику дані користувачів.
Головний адміністративний офіцер Палати представників повідомив, що служба кібербезпеки визнала WhatsApp "високоризикованим" на тлі "недостатньої прозорості" в захисті призначених для користувача даних, відсутності шифрування інформації, що зберігається, і можливих вразливостей.
Таким чином, усі співробітники Конгресу тепер не мають права завантажувати і використовувати будь-які версії WhatsApp на пристроях, що належать державним структурам.
Їм рекомендується використовувати інші застосунки для обміну повідомленнями, такі як Teams, Wickr, Signal, а також iMessage і FaceTime.
У Meta заявили, що компанія не згодна з такими заходами. Зазначено, що платформа забезпечує вищий рівень безпеки, ніж інші схвалені додатки.
Обмеження для чиновників у США
Нагадаємо, що у США подібні заходи щодо чиновників вживають не вперше.
У квітні 2025 року Мін'юст США обмежив співробітників у соцмережах. Це сталося після постів про президента США Дональда Трампа і підсудних.
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