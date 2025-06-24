В США членам Палаты представителей запретили пользоваться WhatsApp: что произошло

Члены палаты представителей США теперь не могут пользоваться сервисом обмена сообщениями WhatsApp. Соцсеть запретили использовать на всех устройствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Члены Палаты представителей получили уведомления, согласно которым управление по кибербезопасности признало WhatsApp социальной сетью, которая подвергает высокому риску данные пользователей.

Главный административный офицер Палаты представителей сообщил, что служба кибербезопасности признала WhatsApp "высокорискованным" на фоне "недостаточной прозрачности" в защите пользовательских данных, отсутствия шифрования хранящейся информации и возможных уязвимостей.

Таким образом, все сотрудники Конгресса теперь не имеют права загружать и использовать любые версии WhatsApp на устройствах, принадлежащих государственным структурам.

Им рекомендуется использовать другие приложения для обмена сообщениями, такие как Teams, Wickr, Signal, а также iMessage и FaceTime.

В Meta заявили, что компания не согласна с такими мерами. Указано, что платформа обеспечивает более высокий уровень безопасности, чем другие одобренные приложения.