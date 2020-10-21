В США число смертей почти на 300 тысяч превышает показатели предыдущих лет

Почти 300 000 человек умерли в США в 2020 году во время пандемии коронавируса. Это больше, чем можно было бы ожидать, основываясь на исторических тенденциях, причем по меньшей мере две трети смертей произошло из-за COVID-19.

Об этом свидетельствует правительственный отчет, пишет Reuters.

В докладе центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) подсчитано, что с января до октября умерло на 299 028 человек больше, чем указывают средние цифры за прошлые годы.

В CDC добавили, что к середине этого месяца было зарегистрировано около 216 тысяч случаев смерти в США от коронавируса.

"Это может привести к недооценке общего воздействия пандемии на смертность. Есть много факторов, которые могут косвенно способствовать росту смертности из-за пандемии, причем одним из факторов являются сбои в здравоохранении", - сказала автор исследования Лорен Россен.

Напомним, ранее сообщалось, что ВОЗ зафиксировала очередной рекорд заболеваемости COVID-19 за неделю.

Кроме этого, в ВОЗ прогнозируют рост смертности от коронавируса в Европе в 4-5 раз.