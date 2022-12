У США через буревій без світла залишилися мільйон будинків, скасовано тисячі авіарейсів

Зазначається, що сильний шторм звалився на штати Нью-Йорк та Мічиган, а сам шторм йде із Середнього Заходу - регіону в США, в якому розташована північна частина Великих Рівнин та кордон із Канадою. Тут часто формуються холодні зимові циклони, які йдуть на Східне узбережжя.

У цій частині США відзначаються сильні хуртовини - дороги в багатьох місцях занесені снігом, до того ж посилилося хвилювання на морі.

Раніше десятки тисяч людей залишилися без світла після снігопадів на північному сході США.

