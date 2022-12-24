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У США через буревій без світла залишилися мільйон будинків, скасовано тисячі авіарейсів

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США, Субота 24 грудня 2022 04:40
У США через буревій без світла залишилися мільйон будинків, скасовано тисячі авіарейсів Фото: у США через снігову бурю без світла залишилися мільйон будинків, скасовано тисячі авіарейсів (twitter.com/bernicebuffalo)
Автор: Артур Родивилов

У Сполучених Штатах понад мільйон домогосподарств залишилися без світла через буревій. Негода стала причиною скасування 4400 авіарейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що сильний шторм звалився на штати Нью-Йорк та Мічиган, а сам шторм йде із Середнього Заходу - регіону в США, в якому розташована північна частина Великих Рівнин та кордон із Канадою. Тут часто формуються холодні зимові циклони, які йдуть на Східне узбережжя.

У цій частині США відзначаються сильні хуртовини - дороги в багатьох місцях занесені снігом, до того ж посилилося хвилювання на морі.

Раніше десятки тисяч людей залишилися без світла після снігопадів на північному сході США.

ЗМІ пишуть, що на регіон Нова Англія та окремі райони штату Нью-Йорк випало до пів метра снігу.

Нагадаємо, тропічний шторм "Налгаї", який у жовтні звалився на Філіппіни, забрав життя 72 людей. Ще 33 дістали поранення.

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Снігопад Гідрометцентр
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