У США через буревій без світла залишилися мільйон будинків, скасовано тисячі авіарейсів

У Сполучених Штатах понад мільйон домогосподарств залишилися без світла через буревій. Негода стала причиною скасування 4400 авіарейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Зазначається, що сильний шторм звалився на штати Нью-Йорк та Мічиган, а сам шторм йде із Середнього Заходу - регіону в США, в якому розташована північна частина Великих Рівнин та кордон із Канадою. Тут часто формуються холодні зимові циклони, які йдуть на Східне узбережжя.

У цій частині США відзначаються сильні хуртовини - дороги в багатьох місцях занесені снігом, до того ж посилилося хвилювання на морі.

Ще одна ілюстрація і відео blizzard worse не останнє одне і деякий час не єдиний один робиться зрозуміло, як ridiculous it is out the pic.twitter.com/gjrjvu5FQt — Nick Veronica (@NickVeronica) December 24, 2022

Раніше десятки тисяч людей залишилися без світла після снігопадів на північному сході США.

Timelapse of the Mackinac Bridge Friday (Dec 23, 2022). Більшість snow and by midday Blizzard conditions at the bridge. _ — Joe Charlevoix (@joecharlevoix) December 24, 2022

ЗМІ пишуть, що на регіон Нова Англія та окремі райони штату Нью-Йорк випало до пів метра снігу.

Нагадаємо, тропічний шторм "Налгаї", який у жовтні звалився на Філіппіни, забрав життя 72 людей. Ще 33 дістали поранення.

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