В США из-за снежной бури без света остались миллион домов, отменены тысячи авиарейсов

В Соединенных Штатах более миллиона домохозяйств остались без света из-за снежной бури. Непогода стала причиной отмены 4 400 авиарейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Отмечается, что сильный шторм обрушился на штаты Нью-Йорк и Мичиган, а сам шторм идет со Среднего Запада - региона в США, в котором расположена северная часть Великих Равнин и граница с Канадой. Здесь часто формируются зимние холодные циклоны, которые идут на Восточное побережье.

В этой части США отмечаются сильные метели - дороги во многих местах занесены снегом, вдобавок усилилось волнение на море.

Every single picture and video of the blizzard is worse than the last one and somehow not a single one is doing justice to how ridiculous it is out there pic.twitter.com/gjrjvu5FQt — Nick Veronica (@NickVeronica) December 24, 2022

Ранее десятки тысяч человек остались без света после снегопадов на северо-востоке США.

Timelapse of the Mackinac Bridge Friday (Dec 23, 2022). Lots of snow and by midday Blizzard conditions at the bridge. @natwxdesk @upnorthlive pic.twitter.com/Zq8o6neVJC — Joe Charlevoix (@joecharlevoix) December 24, 2022

СМИ пишут, что на регион Новая Англия и отдельные районы штата Нью-Йорк выпало до полуметра снега.

Напомним, тропический шторм "Налгае", в октябре обрушившийся на Филиппины, унес жизни 72 человек. Еще 33 получили ранения.

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