В США из-за снежной бури без света остались миллион домов, отменены тысячи авиарейсов

Отмечается, что сильный шторм обрушился на штаты Нью-Йорк и Мичиган, а сам шторм идет со Среднего Запада - региона в США, в котором расположена северная часть Великих Равнин и граница с Канадой. Здесь часто формируются зимние холодные циклоны, которые идут на Восточное побережье.

В этой части США отмечаются сильные метели - дороги во многих местах занесены снегом, вдобавок усилилось волнение на море.

Every single picture and video of the blizzard is worse than the last one and somehow not a single one is doing justice to how ridiculous it is out there pic.twitter.com/gjrjvu5FQt