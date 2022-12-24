ua ru
Сб, 24 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В США из-за снежной бури без света остались миллион домов, отменены тысячи авиарейсов

Новина українською →
США, Суббота 24 декабря 2022 04:40
В США из-за снежной бури без света остались миллион домов, отменены тысячи авиарейсов Фото: в США из-за снежной бури без света остались миллион домов, отменены тысячи авиарейсов (twitter.com/bernicebuffalo)
Автор: Артур Родивилов

В Соединенных Штатах более миллиона домохозяйств остались без света из-за снежной бури. Непогода стала причиной отмены 4 400 авиарейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что сильный шторм обрушился на штаты Нью-Йорк и Мичиган, а сам шторм идет со Среднего Запада - региона в США, в котором расположена северная часть Великих Равнин и граница с Канадой. Здесь часто формируются зимние холодные циклоны, которые идут на Восточное побережье.

В этой части США отмечаются сильные метели - дороги во многих местах занесены снегом, вдобавок усилилось волнение на море.

Ранее десятки тысяч человек остались без света после снегопадов на северо-востоке США.

СМИ пишут, что на регион Новая Англия и отдельные районы штата Нью-Йорк выпало до полуметра снега.

Напомним, тропический шторм "Налгае", в октябре обрушившийся на Филиппины, унес жизни 72 человек. Еще 33 получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Снегопад Гидрометцентр
NEWS
Дефицит уменьшается. В "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы в стране
Дефицит уменьшается. В "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы в стране
DAILY
Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация