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США чекають від РФ умов перемир'я з Україною, щоб краще розуміти Путіна, - Рубіо

Вашингтон, Вівторок 20 травня 2025 20:59
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США чекають від РФ умов перемир'я з Україною, щоб краще розуміти Путіна, - Рубіо Фото: Марко Рубіо, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США очікують, що Росія представить свої умови для припинення вогню з Україною. Тоді наміри російського диктатора Володимира Путіна будуть більш зрозумілі.

Як передає РБК-Україна, про це під час слухань у Сенаті заявив держсекретар США Марко Рубіо.

За словами держсекретаря, Путін підходить до мирного процесу з холодною оцінкою витрат і вигод для Росії. Але голова Кремля абсолютно точно отримав не ту війну, на яку він очікував.

"Коли він вторгся в Україну, я думаю, він очікував, що уряд впаде і що його зустрічатимуть як визволителя, але це виявилося не так. І насправді Росія сьогодні контролює менше територій, ніж після перших двох місяців війни", - звернув увагу Рубіо.

Він також нагадав, що на переговорах у Стамбулі Україна і Росія домовилися провести обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". За словами держсекретаря, це хороший результат.

Але, на його думку, просування до миру між країнами поки що немає.

"Наскільки ми розуміємо, росіяни збираються підготувати умови, які вони вимагатимуть для досягнення припинення вогню, що дасть змогу провести ширші переговори. Ми чекаємо на ці умови, і тоді я буду набагато краще розуміти розрахунки пана Путіна, коли побачу, який вигляд мають ці умови", - підкреслив він.

Переговори України та РФ

Нагадаємо, минулого тижня на переговорах у Стамбулі Україна і Росія домовилися представити в письмовому вигляді своє бачення можливого припинення вогню щонайменше на 30 днів.

При цьому, за даними ЗМІ, Росія для такого перемир'я зажадала, щоб Україна повністю вивела свої війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

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