США ждут от РФ условий перемирия с Украиной, чтобы лучше понимать Путина, - Рубио
США ожидают, что Россия представит свои условия для прекращения огня с Украиной. Тогда намерения российского диктатора Владимира Путина будут более ясны.
Как передает РБК-Украина, об этом во время слушаний в Сенате заявил госсекретарь США Марко Рубио.
По словам госсекретаря, Путин подходит к мирному процессу с холодной оценкой затрат и выгод для России. Но глава Кремля абсолютно точно получил не ту войну, которую он ожидал.
"Когда он вторгся в Украину, я думаю, он ожидал, что правительство рухнет и что его будут встречать как освободителя, но это оказалось не так. И на самом деле Россия сегодня контролирует меньше территорий, чем после первых двух месяцев войны", - обратил внимание Рубио.
Он также напомнил, что на переговорах в Стамбуле Украина и Россия договорились провести обмен пленными в формате "1000 на 1000". По словам госсекретаря, это хороший результат.
Но, по его мнению, продвижения к миру между странами пока нет.
"Насколько мы понимаем, россияне собираются подготовить условия, которые они потребуют для достижения прекращения огня, что позволит провести более широкие переговоры. Мы ждем этих условий, и тогда я буду гораздо лучше понимать расчеты г-на Путина, когда увижу, как выглядят эти условия", - подчеркнул он.
Переговоры Украины и РФ
Напомним, на прошлой неделе на переговорах в Стамбуле Украина и Россия договорились представить в письменном виде свое видение возможного прекращения огня как минимум на 30 дней.
При этом, по данным СМИ, Россия для такого перемирия потребовала, чтобы Украина полностью вывела свои войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
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