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США частично выведут сотрудничество с РФ по космосу из-под санкций

Новина українською → Вашингтон, Вторник 02 марта 2021 23:09
США частично выведут сотрудничество с РФ по космосу из-под санкций Фото: Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

США частично выведут космическое сотрудничество с Россией из-под действия санкций, которые Вашингтон ввел против Москвы. США ограничат коммерческое космическое сотрудничество с Россией.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Блинкен сообщил, что экспорт из Соединенных Штатов в поддержку коммерческого космического сотрудничества будет ограничен после переходного периода, который будет длиться полгода.

Он отметил, что определенные исключения из данных санкций будут сделаны в поддержку правительственного, то есть межгосударственного космического сотрудничества.

Напомним, сегодня США ввели санкции против Российской Федерации за отравление и приговор оппозиционеру Алексею Навальному.

США также запретили американским правительственным финансовым организациям предоставлять кредиты России. Кроме того, Вашингтон включил РФ в список стран, которым запрещен экспорт оборонных технологий.

Кроме того, 2 марта ЕС ввел санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Ограничения распространяются на отдельных должностных лиц.

Навального задержали 17 января после возвращения в Россию из Германии, где он лечился после отравления химическим ядом. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обвинила оппозиционера в нарушении условий испытательного срока по делу "Ив Роше", поскольку он не отмечался в инспекции после лечения в Германии. В итоге ему заменили условный срок на реальный.

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