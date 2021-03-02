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США частково виведуть співпрацю з РФ щодо космосу з-під санкцій

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 02 березня 2021 23:09
США частково виведуть співпрацю з РФ щодо космосу з-під санкцій Фото: Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

США частково виведуть космічну співпрацю з Росією з-під дії санкцій, які Вашингтон ввів проти Москви. США обмежать комерційне космічне співробітництво з Росією.

Про це повідомляє прес-служба Держдепартаменту США.

Блінкен повідомив, що експорт із Сполучених Штатів на підтримку комерційного космічного співробітництва буде обмежений після перехідного періоду, який триватиме півроку.

Він зазначив, що певні винятки з даних санкцій будуть зроблені в підтримку урядового, тобто міждержавного космічного співробітництва.

Нагадаємо, сьогодні США ввели санкції проти Російської Федерації за отруєння і вирок опозиціонеру Олексію Навальному.

США також заборонили американським урядовим фінансовим організаціям надавати кредити Росії. Крім того, Вашингтон РФ включив у список країн, яким заборонено експорт оборонних технологій.

Крім того, 2 березня ЄС ввів санкції проти Росії через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним. Обмеження поширюються на окремих посадових осіб.

Навального затримали 17 січня після повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався після отруєння хімічною отрутою. Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) звинуватила опозиціонера в порушення умов випробувального терміну у справі "Ів Роше", оскільки він не відзначався в інспекції після лікування в Німеччині. У підсумку йому замінили на умовний термін на реальний.

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