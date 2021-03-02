США частково виведуть співпрацю з РФ щодо космосу з-під санкцій

США частково виведуть космічну співпрацю з Росією з-під дії санкцій, які Вашингтон ввів проти Москви. США обмежать комерційне космічне співробітництво з Росією.

Він зазначив, що певні винятки з даних санкцій будуть зроблені в підтримку урядового, тобто міждержавного космічного співробітництва.

Блінкен повідомив, що експорт із Сполучених Штатів на підтримку комерційного космічного співробітництва буде обмежений після перехідного періоду, який триватиме півроку.

Нагадаємо, сьогодні США ввели санкції проти Російської Федерації за отруєння і вирок опозиціонеру Олексію Навальному.

США також заборонили американським урядовим фінансовим організаціям надавати кредити Росії. Крім того, Вашингтон РФ включив у список країн, яким заборонено експорт оборонних технологій.

Крім того, 2 березня ЄС ввів санкції проти Росії через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним. Обмеження поширюються на окремих посадових осіб.

Навального затримали 17 січня після повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався після отруєння хімічною отрутою. Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) звинуватила опозиціонера в порушення умов випробувального терміну у справі "Ів Роше", оскільки він не відзначався в інспекції після лікування в Німеччині. У підсумку йому замінили на умовний термін на реальний.