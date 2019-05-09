В США бывшего аналитика разведки обвинили в утечке секретных документов

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Хейл передал новостным каналам 11 секретных документов о военных кампаниях

В США бывшего аналитика правительственной разведки Даниэля Эверетт Хейла обвинили в утечке секретных документов о военных кампания против "Аль-Каиды" репортерам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al-Jazeera.

Сообщается, что в обвинительном акте присутствует 5 пунктов, среди которых получение и раскрытие информации о национальной обороне и кража государственного имущества. Каждый из этих пунктов предусматривает наказание в виде 10 лет лишения свободы.

В обвинительном акте сказано, что Хейл работал аналитиком разведки в Военно-воздушных силах, после чего был назначен подрядчиком в Национальное агентство геопространственной разведке.

В документах сказано, что он начал общение с репортером в 2013 году, когда служил в ВВС, но даже после перехода в агентство геопространственной разведки продолжил общение. Он предоставил репортеру и новостным каналам 11 совершенно секретных документов, которые позже были опубликованы.

В документах находились изложения военной кампании против "Аль-Каиды" за рубежом, сверхсекретных отчет разведки о боевиках группировки, а также слайды, что "излагают последствия военной кампании против Аль-Каиды за рубежом".

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