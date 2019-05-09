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У США колишнього аналітика розвідки звинуватили у витоку секретних документів

Новини » Надзвичайні події    09.05.2019 - 19:55
У США колишнього аналітика розвідки звинуватили у витоку секретних документів
Ілюстративне фото (flickr.com/nab_ukr)

Хейл передав каналам 11 секретних документів про військові кампанії

В США колишнього аналітика урядової розвідки Даніеля Еверетт Хейла звинуватили у витоку секретних документів про військові кампанії проти "Аль-Каїди" репортерам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al-Jazeera.

Повідомляється, що в обвинувальному акті присутні 5 пунктів, серед яких одержання і розкриття інформації про національну оборону та крадіжка державного майна. Кожен з цих пунктів передбачає покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

В обвинувальному акті сказано, що Хейл працював аналітиком розвідки Військово-повітряних силах, після чого був призначений підрядником в Національне агентство геопросторової розвідки.

У документах сказано, що він почав спілкування з репортером у 2013 році, коли служив у ВПС, але навіть після переходу в агентство геопросторової розвідки продовжив спілкування. Він надав репортеру і каналам 11 абсолютно секретних документів, які пізніше були опубліковані.

У документах перебували виклади військової кампанії проти "Аль-Каїди" за кордоном, надсекретних звіт розвідки про бойовиків угруповання, а також слайди, що "викладають наслідки воєнної кампанії проти Аль-Каїди за кордоном".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Литві до 7 років в'язниці засудили шпигуна, який працював на РФ. У Литві Клайпедський окружний суд засудив до семи років позбавлення волі обвинуваченого в шпигунстві на користь Росії громадянина Литви Романа Шешеля.

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