США у бюджеті на новий рік заклали 482 млн доларів для України: куди спрямують кошти

У Вашингтоні розповіли, як розподілять 482 млн доларів для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США .

Запрошені для України 482 млн доларів, поряд із додатковим запитом на забезпечення національної безпеки, допоможуть відновленню економіки України, зміцнять стійкість України та її здатність захищатися від повномасштабного вторгнення Росії та забезпечать прогрес у проведенні реформ, необхідних для вступу України до ЄС.

На сьогоднішній день понад 50 країн світу відгукнулися на заклик США виділити кошти для підтримки України,

На що підуть кошти

250 млн доларів на допомогу в економіці та розвитку для підтримки реформ в Україні, громадянського суспільства, верховенства закону та чесності виборів. Також включено програми зі стимулювання економічного зростання, зміцнення енергетичної безпеки, підтримки вступу до ЄС та зміцнення життєстійкості українського народу шляхом відновлення найважливіших державних служб по всій країні, особливо у звільнених громадах;

95 млн доларів у вигляді допомоги сектору безпеки для FMF для створення потенціалу у найближчій та середньостроковій перспективі, який допоможе Україні виграти війну проти російської агресії;

71 млн. доларів на програми охорони здоров'я;

66 млн доларів на інші заходи щодо надання допомоги в галузі безпеки, такі як підтримка громадянської безпеки, верховенства закону, а також на розмінування та нерозповсюдження зброї масового знищення.

Ще 999 млн доларів по всій Європі, Євразії та Центральній Азії буде використано для протидії згубному впливу Кремля та КНР. Просування демократичних реформ, протидії російській дезінформації, покращення доступу громадян до достовірних та неупереджених ЗМІ, зміцнення енергетичної та кібербезпеки та стабілізації економіки, що постраждала від конфлікту.

Запрошені 204,2 млн доларів на іноземне військове фінансування включають:

150 млн доларів для Європейського та Євразійського регіонального оперативного підрозділу;

по 9,75 млн доларів для кожної з держав Балтії (Естонії, Латвії та Литви);

25 млн доларів для Грузії.

Ці програми продовжать нарощувати потенціал союзників та партнерів із самозахисту від агресивної війни Путіна у регіоні та допоможуть союзникам поповнити запаси матеріалів та можливостей, переданих Україні.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, США вже кілька місяців не надають Україні військової та фінансової допомоги. Це пов'язано з тим, що гроші на це й досі не виділив Конгрес.

Раніше ми писали, що глава ЦРУ Вільям Бернс вважає, що у разі не надання допомоги Україна ризикує втратити більше територій.

Також ми повідомляли, що, за словами президента США Джо Байдена, країна не зможе відновити допомогу Україні у разі, якщо гроші для цього не виділить Конгрес.