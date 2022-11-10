У США не було втручання у перебіг виборів, - Байден

Адміністрація президента США не зафіксувала втручання в хід проміжних виборів, що відбулися у вівторок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента США Джо Байдена.

Він зазначив, що у всій країні спостерігалася рекордна явка виборців.

"Серце та душа нашої демократії – виборці, працівники виборчих дільниць, співробітники виборчих комісій. Вони зробили свою роботу, виконали свій обов'язок, очевидно, все це пройшло без будь-якого втручання", - наголосив Бацден.

За його словами, результати голосування у США показують, що населення розчароване станом справ у країні.

"Виборці надіслали ясний і очевидний сигнал про те, що хочуть зберегти нашу демократію та захистити право вибору в цій країні. Вони ясно дали зрозуміти, що все ще розчаровані. Я це розумію. Для багатьох людей останні кілька років справді були важкими", - зазначив він. він.

Раніше Байден пояснив, що адміністрація США сподівається, що підсумки проміжних виборів у країні не позначаться на двопартійному курсі щодо підтримки України.

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