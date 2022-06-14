США будут усиливать Украину для ее превосходства над Россией, - Белый дом

Россия не демонстрирует никакого желания завершать развязанную против Украины войну, поэтому США продолжат усиливать позиции Украины, чтобы она в итоге получила преимущество над противником. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Пресс-секретарь также подчеркнула, что все войны рано, или поздно оканчиваются мирными переговорами. Потому Вашингтон пытается обеспечить для Украины как можно более сильные позиции, чтобы быть готовыми к переговорам, когда придет время.

"Это путинская неспровоцированная агрессия против суверенитета другого государства. Украина должна защищаться, и она делает это невероятно впечатляющим образом", – отметила Жан-Пьер.

Ранее мы писали, что 15 июня состоится третья встреча в формате "Рамштайн" по вопросам военной поддержки Украины. На заседание соберутся представители оборонных ведомств более 40 стран.

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