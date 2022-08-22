UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США будут усиливать контроль за соблюдением санкций против РФ, - WSJ

Фото: США будут усиливать контроль за соблюдением санкций против РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

США обеспечивая эффективность введенных санкции против РФ, пытаются закрыть действующие лазейки и продолжают убеждать другие страны присоединиться к ограничениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

В администрации Байдена заявили, что сейчас идет второй этап экономического давления на РФ. На этом этапе США пытаются перекрыть лазейки, которые позволяют России обходить западные ограничения. Речь идет об иностранных банках и криптовалютных платформах, которые продолжают помогать предоставлять доступ России к финансам. Продолжается блокирование банковских счетов, активов российских олигархов и поиск иностранных компаний, которые помогают экспортировать товары двойного назначения в России.

США также занимаются тем, что убеждают Китай и Индию сократить финансовые операции и экспорт товаров в Россию. Эффект от санкций не планировалось получить мгновенно, однако их стратегия экономических ограничений оправдает себя со временем.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов и Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли преследует компании, которые продолжают поставлять России финансовые услуги и товары, такие как полупроводники и оружие, запрещенные новым экспортным контролем. Также США раскрывают группы людей, которые помогают россиянам обходить западные санкции.

Китайские компании поставляют компьютерные микросхемы и другие электронные компоненты, которые можно использовать для военных целей, а индийские компании поставляют оборудование для нефти и газа.

Все это позволяет России продолжать войну и поддерживать свою экономику на плаву, несмотря на санкционный давление. Сейчас большое внимание уделяется трем странам, с которыми выросли торговые связи - Бразилия, Израиль и Узбекистан.

Напомним, что США не поддерживают введение запрета на выдачу виз гражданам РФ, поскольку это закрыло бы пути к бегству для российских диссидентов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиСанкции против России