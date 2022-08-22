США будут усиливать контроль за соблюдением санкций против РФ, - WSJ

В администрации Байдена заявили, что сейчас идет второй этап экономического давления на РФ. На этом этапе США пытаются перекрыть лазейки, которые позволяют России обходить западные ограничения. Речь идет об иностранных банках и криптовалютных платформах, которые продолжают помогать предоставлять доступ России к финансам. Продолжается блокирование банковских счетов, активов российских олигархов и поиск иностранных компаний, которые помогают экспортировать товары двойного назначения в России.

США также занимаются тем, что убеждают Китай и Индию сократить финансовые операции и экспорт товаров в Россию. Эффект от санкций не планировалось получить мгновенно, однако их стратегия экономических ограничений оправдает себя со временем.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов и Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли преследует компании, которые продолжают поставлять России финансовые услуги и товары, такие как полупроводники и оружие, запрещенные новым экспортным контролем. Также США раскрывают группы людей, которые помогают россиянам обходить западные санкции.

Китайские компании поставляют компьютерные микросхемы и другие электронные компоненты, которые можно использовать для военных целей, а индийские компании поставляют оборудование для нефти и газа.

Все это позволяет России продолжать войну и поддерживать свою экономику на плаву, несмотря на санкционный давление. Сейчас большое внимание уделяется трем странам, с которыми выросли торговые связи - Бразилия, Израиль и Узбекистан.