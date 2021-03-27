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Китай ввел ответные санкции против США и Канады

Новина українською → Пекин, Суббота 27 марта 2021 17:05
Китай ввел ответные санкции против США и Канады Фото: флаг Китая (flickr)
Автор: РБК-Украина

Правительство Китая ввело санкции против Соединенных Штатов и Канады. В частности, против руководителей Комиссии США по международной религиозной свободе и члена парламента Канады.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики.

"Соединенные Штаты и Канада ввели односторонние санкции в отношении соответствующих физических и юридических лиц в Синьцзяне 22 марта на основании слухов и дезинформации. В ответ китайская сторона решает наложить санкции", - говорится в сообщении.

Китай наложил санкции на:

  • председателя Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейл Манчин;
  • заместителя председателя USCIRF Тони Перкинса;
  • члена парламента Канады Майкла Чонга.

Согласно заявлению, Китай также ввел санкции в отношении подкомитета по международным правам человека и постоянного комитета по иностранным делам и международному развитию Палаты общин Канады.

Тем, кто попал под санкции, запрещен въезд на материковую часть Китая, в Гонконг и Макао, а гражданам и учреждениям Китая запрещается вести дела с соответствующими лицами и организациями.

Напомним, Евросоюз ввел санкции против Китая, России и Северной Кореи за нарушения прав человека. В санкционном списке оказались китайские чиновники и "охранник Кадырова".

По данным СМИ и правозащитных организаций, к июлю невольный труд уйгуров использовался при производстве одежды от Adidas, Lacoste, H&M, Calvin Klein и других мировых компаний.

Кроме того, 22 марта Канада ввела санкции за нарушения прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. В санкционный список попали четыре китайских чиновника и одна организация. Санкции ввели в координации с ЕС, США и Великобританией.

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