UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США не будут равнодушны к тем, кто подрывает санкции против России, - Йеллен

Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Страны, которые ищут выгоду, не осуждая "отвратительную войну" России против Украины, проявляют недальновидность. Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что они столкнутся с последствиями, если они нарушат западные санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Соединенные Штаты и их партнеры "не останутся равнодушными" к действиям, которые подрывают широкомасштабные санкции, введенные ими в отношении Москвы и президента России Владимира Путина в связи с вторжением, предупредила она в выступлении, подготовленном для мероприятия, организованного Атлантическим советом.

Йеллен сказала, что война между Россией и Украиной изменила взгляды на мировую экономику, и администрация Байдена решительно взяла на себя обязательство привлечь Россию к ответственности за ее "ужасное поведение" и нарушения международного права.

"Будьте уверены, пока Путин не прекратит свою гнусную войну, администрация Байдена будет работать с нашими партнерами, чтобы еще больше подтолкнуть Россию к экономической, финансовой и стратегической изоляции", - сказала она.

По словам Йеллен, российское вторжение побудило многие страны и компании занять единую позицию и оборвать деловые связи с Москвой, что могло помочь сформировать глобальный ответ на другие "нерешенные глобальные вызовы".

Но некоторые страны все еще "сидят в стороне, возможно, видя возможность извлечь выгоду из сохранения своих отношений с Россией и заполнения пустоты, оставленной другими", сказала Йеллен, не называя конкретных стран.

"Такие мотивы недальновидны. На карту поставлено будущее нашего международного порядка, как для мирной безопасности, так и для экономического процветания", - сказала Йеллен. "И давайте внесем ясность, объединенная коалиция… не будет безразлична к действиям, подрывающим введенные нами санкции", - сказала она.

Замечания Йеллен прозвучали через несколько дней после того, как президент Джо Байден предупредил Индию, которая не ввела санкции против Москвы, что покупка большего количества нефти у России не отвечает интересам Индии и может помешать реакции США на войну России против Украины.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиРоссийская Федерация