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США будут работать, чтобы заставить Россию выполнять зерновое соглашение, - Госдеп

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Вашингтон, Вторник 26 июля 2022 02:26
США будут работать, чтобы заставить Россию выполнять зерновое соглашение, - Госдеп Фото: Нед Прайс, представитель Госдепа США (usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

Государственный департамент Штатов заявил, что США будут работать с партнерами, чтобы действовало соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна после российского удара по одесскому порту.

Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга, сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что нападение на портовый город только через 24 часа после подписания этого соглашения подрывает доверие к обязательствам России перед другими сторонами этого соглашения

"Несмотря на эти ракетные удары, мы понимаем, что стороны продолжают подготовку к разблокированию черноморских портов Украины для экспорта продовольствия и удобрений", - заявил он.

Так же, по его словам, это подрывает доверие к более широким гуманитарным обязательствам РФ, которые она взяла на себя.

Прайс отметил, что Москва таким образом продолжает намеренно препятствовать доставке крайне необходимого продовольствия во многие беднейшие страны мира.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты "в дальнейшем ожидают, что Черноморское соглашение будет имплементировано".

Как известно, 23 июля утром Россия атаковала Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".

После атаки России Соединенные Штаты и Украина приступили к разработке "плана Б" по вывозу украинского зерна.

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