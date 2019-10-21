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США проводитимуть військові операції проти ІД в Сирії

Новини » Політика    21.10.2019 - 01:12
США проводитимуть військові операції проти ІД в Сирії
Ілюстративне фото (flickr.com/29thinfantrydivision)

Операції проводитимуться з повітряним прикриттям

Американські військові будуть проводити нові операції проти терористів "Ісламської держави" на території Сирії навіть після виходу з території арабської республіки. Про це йдеться в поширеній Пентагоном заяві міністра оборони Сполучених Штатів Америки Марка Еспера.

За словами глави Пентагону, американські військовослужбовці при потребі будуть здійснювати операції проти терористів ІД на території Сирії. При цьому військові США матимуть прикриття з повітря.

"Якщо наші війська відправляться в Сирію, щоб виконати місію проти ІД, у них буде повітряне прикриття. Це просто - ми завжди так робимо", - заявив він.

Крім того, Еспер додав, що питання про початок нової військової кампанії, направленої проти терористів "Ісламської держави", найближчим часом буде обговорюватися з союзниками Вашингтону. Також деталі взаємодії з союзниками будуть обговорюватися наступного тижня в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

"Минулого тижня у мене була розмова з генеральним секретарем НАТО (Єнсом Столтенбергом - ред.). Ми обидва відзначили важливість продовження розгрому ІД", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше глава Пентагону Марк Еспер заявив, що Вашинтон планує перекинути американські війська з Сирії на територію західного Іраку. Пізніше арабські ЗМІ повідомили про конвой американської військової техніки в Сирії, яка рухалася в бік іракського кордону.

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