США не будут поставлять ЕС вакцины AstraZeneca в ближайшее время

Вакцину от коронавируса AstraZeneca американского производства в ближайшее время не будут поставлять в Европейский Союз. Из-за этого вакцинация европейского населения может замедлиться.

"США сказали нам, что у них нет возможности поставлять вакцины AstraZeneca в ЕС", - заявил высокопоставленный дипломат Евросоюза, который имеет непосредственное отношение к этим переговорам.

Компания AstraZeneca сообщила ЕС в начале этого года, что сократит свои поставки во втором квартале как минимум наполовину до менее чем 90 млн доз. Однако позже она предложила предоставить вакцины, которые изготовлены за пределами Европы, в том числе в Соединенных Штатах.