США не будут поставлять ЕС вакцины AstraZeneca в ближайшее время
Вакцину от коронавируса AstraZeneca американского производства в ближайшее время не будут поставлять в Европейский Союз. Из-за этого вакцинация европейского населения может замедлиться.
Об этом сообщает Reuters.
"США сказали нам, что у них нет возможности поставлять вакцины AstraZeneca в ЕС", - заявил высокопоставленный дипломат Евросоюза, который имеет непосредственное отношение к этим переговорам.
Компания AstraZeneca сообщила ЕС в начале этого года, что сократит свои поставки во втором квартале как минимум наполовину до менее чем 90 млн доз. Однако позже она предложила предоставить вакцины, которые изготовлены за пределами Европы, в том числе в Соединенных Штатах.
Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало продолжить использование вакцины компании AstraZeneca от COVID-19. Вакцинация может длиться в ожидании проверки на образование тромбов.
Также РБК-Украина писало, что Европейский союз с апреля удвоит объем доступных вакцин от COVID до 100 млн доз в месяц. Этому поспособствует регистрация новых вакцин.