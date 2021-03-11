США не будуть поставляти ЄС вакцини AstraZeneca найближчим часом

Вакцину від коронавірусу AstraZeneca американського виробництва найближчим часом не будуть поставляти у Європейський Союз. Через це вакцинація європейського населення може сповільнитись.

"США сказали нам, що у них немає можливості постачати вакцини AstraZeneca в ЄС", - заявив високопоставлений дипломат Євросоюзу, який має безпосереднє відношення до цих переговорів.

Компанія AstraZeneca повідомила ЄС на початку цього року, що скоротить свої поставки в другому кварталі як мінімум наполовину до менш ніж 90 млн доз. Однак пізніше вона запропонувала надати вакцини, які виготовлені за межами Європи, в тому числі в Сполучених Штатах.