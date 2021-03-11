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США не будуть поставляти ЄС вакцини AstraZeneca найближчим часом

Новость на русском → Брюссель, Четвер 11 березня 2021 20:03
США не будуть поставляти ЄС вакцини AstraZeneca найближчим часом Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Вакцину від коронавірусу AstraZeneca американського виробництва найближчим часом не будуть поставляти у Європейський Союз. Через це вакцинація європейського населення може сповільнитись.

Про це повідомляє Reuters.

"США сказали нам, що у них немає можливості постачати вакцини AstraZeneca в ЄС", - заявив високопоставлений дипломат Євросоюзу, який має безпосереднє відношення до цих переговорів.

Компанія AstraZeneca повідомила ЄС на початку цього року, що скоротить свої поставки в другому кварталі як мінімум наполовину до менш ніж 90 млн доз. Однак пізніше вона запропонувала надати вакцини, які виготовлені за межами Європи, в тому числі в Сполучених Штатах.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало продовжити використання вакцини компанії AstraZeneca від COVID-19. Вакцинація може тривати в очікуванні перевірки на утворення тромбів.

Також РБК-Україна писало, що Європейський союз з квітня подвоїть обсяг доступних вакцин від COVID до 100 млн доз на місяць. Цьому посприяє реєстрація нових вакцин.

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