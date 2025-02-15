США будуть посередниками в переговорах України та РФ, - Келлог

"Коли говоримо про те, щоб сидіти за столом, я тут, щоб зібрати важливу інформацію. Я дипломат. Українці, росіяни і американці … будуть як посередники", - сказав він.

Також дипломат наголосив, що дуже легко говорити про можливі рішення, але треба досягти стабільних кордонів безпеки.

"Ми збираємо дані, щоб сказати - отак це має виглядати. І тоді до двох сторін, які воюють, - чи це є прийнятним для росіян та України", - констатував він.

За словами Келлога, українці будуть за столом переговорів - "це не розумно", але треба визначити, що таке стіл переговорів.

"Ця війна третій рік триває і ми не бачимо, як це буде виглядати. Наша філософія не продовжувати війну до смерті останнього українця, нам треба зупинити вбивства та війну", - зазначив генерал.

Він також нагадав заяву президента США Дональда Трампа під час виступу в ООН про важливість національного суверенітету - "якщо ви боретеся за свій суверенітет, ми вас підтримаємо".