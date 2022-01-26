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США не будут отправлять в Украину военных, - Псаки

Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден не планирует отправлять войска в Украину. Любые решения о развертывании войск будут приниматься вместе с НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки на брифинге для прессы.

"Просто для ясности: у президента нет ни намерений, ни интереса, ни желания отправлять войска в Украину. НАТО была сформирована, чтобы поддерживать наших партнеров и страны на "восточном фланге", и именно на этом мы фокусируемся", - заявила Псаки.

Она добавила, что решение о том, будут ли 8 500 американских военных, приведенных в боевую готовность ранее, в итоге направлены на "восточный фланг", будет приниматься совместно с партнерами по НАТО.

Ранее мы писали о том, что президент США Джо Байден открыт к взаимодействию с Путиным, но решения о новых контактах пока нет.

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Соединенные Штаты АмерикиДжен Псаки