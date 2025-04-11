США будуть з Європою та Україною, але їх фокус на іншому регіоні, - Умєров

"США - це наш найважливіший партнер, і для України, і для всієї Європи. США сказали нам, після того, як нова адміністрація прийшла, що вони будуть поряд з Європою, поряд з Україною, але їхній фокус буде в Індо-Тихоокеанському регіоні", - сказав він.

Як зазначив Умєров, "США і надалі беруть участь в Рамштайнівській групі, постачають нам допомогу і вони взяли лідерство в мирних ініціативах".

"І Україна підтримала мирну ініціативу президента Трампа, і взяла участь в кількох зустрічах, де американська команда отримала 100% підтримку від української сторони", - додав міністр.в

Допомога США

За даними The Wall Street Journal, без військової допомоги США Україна має достатньо зброї, щоб продовжувати вести бойові дії в нинішньому темпі до літа. Після цього Київ може опинитися без боєприпасів і не зможе використовувати деякі зі своїх найсучасніших видів озброєнь.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, Україна готова купити в США засоби ППО та іншу зброю на 30-50 мільярдів доларів.