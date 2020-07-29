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США и Британию хотелось бы привлечь к переговорам по Донбассу, - Резников

Киев, Среда 29 июля 2020 21:55
США и Британию хотелось бы привлечь к переговорам по Донбассу, - Резников
Фото: Алексей Резников (facebook.com alex.reznikoff)
Автор: Максим Зайченко

По его словам, также нужно поднимать вопрос Крыма на новой площадке переговоров

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что хотел бы привлечь Великобританию и США к переговорному процессу по оккупированным территориям. Также нужно поднимать вопрос аннексированного Крыма на новой площадке.

Об этом он сообщил в интервью "Радио НВ".

"Я отношусь положительно к этой идее, потому что существует одна история, о которой начали давно забывать. Это Будапештский меморандум, в котором подписантами, в том числе являются Соединенные Штаты и Великобритания. Мне кажется, что как серьезные игроки на международной площадке, как стратегические партнеры Украины, было бы хорошо, если бы они могли присоединиться к переговорам и помочь Украине восстановить нашу территориальную целостность и суверенитет в тех пределах, которые признаны международно", - заявил Резников.

Он добавил, что нужно строить новую площадку для переговоров, на которых будут поднимать вопрос аннексированного Крыма.

Напомним, ранее Резников объявил, что он будет временно возглавлять украинскую делегацию в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе после того, как Леонид Кучма ушел с должности.

Также он заявлял, что одной из главных основ безопасной реинтеграции оккупированной территории в состав Украины является экономическое восстановление Донбасса.

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