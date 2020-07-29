ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

США і Британію хотілося б залучити до переговорів щодо Донбасу, - Рєзніков

Київ, Середа 29 липня 2020 21:55
США і Британію хотілося б залучити до переговорів щодо Донбасу, - Рєзніков
Фото: Олексій Резніков (facebook.com alex.reznikoff)
Автор: Максим Зайченко

За його словами, також потрібно піднімати питання Криму на новому майданчику переговорів

Віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков заявив, що хотів би залучити Велику Британію і США до переговорного процесу щодо окупованих територій. Також потрібно підіймати питання анексованого Криму на новому майданчику.

Про це повідомив в інтерв'ю "Радіо НВ".

"Я ставлюся позитивно до цієї ідеї, тому що існує одна історія, про яку давно почали забувати. Це Будапештський меморандум, в якому підписантами, в тому числі є Сполучені Штати та Велика Британія. Мені здається, що як серйозні гравці на міжнародному майданчику, як стратегічні партнери України, було б добре, якби вони могли приєднатися до переговорів і допомогти Україні відновити нашу територіальну цілісність і суверенітет у тих межах, які визнані міжнародно", - заявив Рєзніков.

Він додав, що потрібно будувати нову площадку для переговорів, на яких будуть підіймати питання анексованого Криму.

Нагадаємо, раніше Рєзніков оголосив, що він буде тимчасово очолювати українську делегацію в ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі після того, як Леонід Кучма пішов з посади.

Також він заявляв, що однією з головних підвалин безпечної реінтеграції окупованої території до складу України є економічне відновлення Донбасу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Сполучені Штати АмерикиДонбасВеликобритания
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся