США и Британия могут отправить в Восточную Европу больше военных, - Telegraph

США и Великобритания изучают возможность отправки по тысяче военных в страны Восточной Европы. Речь идет о Румынии, Болгарии и Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

По данным источников газеты в британском Министерстве обороны, направление дополнительных военных в страны Восточной Европы связаны с ситуацией вокруг Украины. Собеседники издания отметили, что увеличение военнослужащих скорее всего произойдет на северо-восточных границах НАТО, а не на юго-востоке.

Как отмечает газета, окончательное решение пока не принято. Однако, размещение дополнительных военных позволит усилить ударные группы таким образом, чтобы они соответствовали тем, которые уже находятся в Прибалтике и Польше.