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США и Британия могут отправить в Восточную Европу больше военных, - Telegraph

Автор: Дмитрий Кузнецов

США и Великобритания изучают возможность отправки по тысяче военных в страны Восточной Европы. Речь идет о Румынии, Болгарии и Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

По данным источников газеты в британском Министерстве обороны, направление дополнительных военных в страны Восточной Европы связаны с ситуацией вокруг Украины. Собеседники издания отметили, что увеличение военнослужащих скорее всего произойдет на северо-восточных границах НАТО, а не на юго-востоке.

Как отмечает газета, окончательное решение пока не принято. Однако, размещение дополнительных военных позволит усилить ударные группы таким образом, чтобы они соответствовали тем, которые уже находятся в Прибалтике и Польше.

Напомним, заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман считает, что Россия может напасть на Украину либо сейчас, либо в середине февраля.

Отметим, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон введет санкции против России в случае вторжения в Украину, причем ограничения могут задеть лично российского лидера Владимира Путина.

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