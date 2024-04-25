США, Британія і Канада запровадили санкції проти Ірану за поставки Росії дронів

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) запровадило санкції щодо більш ніж десяти юридичних, фізичних осіб і судів, які зіграли центральну роль у сприянні та фінансуванні таємного продажу іранських безпілотних літальних апаратів для Міністерства оборони і матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану та війни Росії проти України.

Йдеться про компанію Sahara Thunder, яка відіграє ключову роль у проєктуванні, розробці, виробництві та продажу Іраном тисяч дронів. Багато з них зрештою були передані Росії для використання в агресивній війні проти України.

Під санкції потрапили не тільки компанії з Ірану

Мінфін США уточнив, що Велика Британія і Канада також запровадили санкції проти кількох юридичних і фізичних осіб, які беруть участь у закупівлях Іраном дронів та іншої військової діяльності.

Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансами. Розвідка Брайан Нельсон сказав, що Міністерство оборони Ірану продовжує дестабілізувати регіон і світ, а також надає підтримку російській війні проти України. У відомстві уточнили, що під санкції також потрапили компанії з Індії, ОАЕ, Панами.