США, Британия и Канада ввели санкции против Ирана за поставки России дронов

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) ввело санкции в отношении более чем десяти юридических, физических лиц и судов, которые сыграли центральную роль в содействии и финансировании тайной продажи иранских беспилотных летательных аппаратов для Министерства обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана и войны России против Украины.

Речь идет о компании Sahara Thunder, которая играет ключевую роль в проектировании, разработке, производстве и продаже Ираном тысяч дронов. Многие из них в конце концов были переданы России для использования в агрессивной войне против Украины.

Под санкции попали не только компании из Ирана

Минфин США уточнил, что Великобритания и Канада также ввели санкции против нескольких юридических и физических лиц, участвующих в закупках Ираном дронов и другой военной деятельности.

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансами. Разведка Брайан Нельсон сказал, что Министерство обороны Ирана продолжает дестабилизировать регион и мир, а также оказывает поддержку российской войне против Украины. В ведомстве уточнили, что под санкции также попали компании из Индии, ОАЭ, Панамы.