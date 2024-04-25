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США, Британия и Канада ввели санкции против Ирана за поставки России дронов

Архивное фото: США, Британия и Канада ввели санкции против Ирана (defence-ua com)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Канада ввели санкции против Ирана. Причиной этого стали поставки дронов из Тегерана в Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства финансов США.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) ввело санкции в отношении более чем десяти юридических, физических лиц и судов, которые сыграли центральную роль в содействии и финансировании тайной продажи иранских беспилотных летательных аппаратов для Министерства обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана и войны России против Украины.

Речь идет о компании Sahara Thunder, которая играет ключевую роль в проектировании, разработке, производстве и продаже Ираном тысяч дронов. Многие из них в конце концов были переданы России для использования в агрессивной войне против Украины.

Под санкции попали не только компании из Ирана

Минфин США уточнил, что Великобритания и Канада также ввели санкции против нескольких юридических и физических лиц, участвующих в закупках Ираном дронов и другой военной деятельности.

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансами. Разведка Брайан Нельсон сказал, что Министерство обороны Ирана продолжает дестабилизировать регион и мир, а также оказывает поддержку российской войне против Украины. В ведомстве уточнили, что под санкции также попали компании из Индии, ОАЭ, Панамы.

Сотрудничество России и Ирана

Иран с начала войны в Украине поддержал Россию и предоставил ей военную поддержку в виде дронов-камикадзе. В США также сообщали о поставках артснарядов из Тегерана в Москву.

Недавно официальный представитель НАТО заявлял, что Иран, скорее всего, начнет передачу баллистических ракет России.

А издание The Washington Post писало, что Россия рассматривает возможность передачи Ирана современным истребителям и средствам противовоздушной обороны для защиты от ударов Израиля и США.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиВеликобританияКанадаСанкции против ИранаВойна в Украине