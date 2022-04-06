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США, Британия и Австралия объединись для разработки гиперзвукового оружия

Фото: премьер Британии Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания, США и Австралия договорились о сотрудничестве в области гиперзвукового оружия и возможностей радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

В совместном заявлении лидеры AUKUS Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявили, что они довольны ходом реализации программы по созданию обычных атомных подводных лодок для Австралии, и что союзники будут сотрудничать и в других областях.

"Сегодня мы также взяли на себя обязательство начать новое трехстороннее сотрудничество в области гиперзвука и противодействия гиперзвуку, а также возможностей радиоэлектронной борьбы", - говорится в заявлении.

США и Австралия уже имеют программу гиперзвукового оружия под названием SCIFiRE. Британские официальные лица заявили, что хотя Великобритания не присоединится к этой программе на данном этапе, три страны будут совместно работать над исследованиями и разработками в этой области, чтобы расширить свои возможности.

"В свете неспровоцированного, неоправданного и незаконного вторжения России в Украину мы подтвердили нашу непоколебимую приверженность международной системе, которая уважает права человека, верховенство закона и мирное разрешение споров без принуждения", - заявили лидеры, добавив, что они также подтвердили свою приверженность "свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону".

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Соединенные Штаты АмерикиВеликобританияАвстралияВооруженные силы Украины