США, Британія і Австралія об'єднайся для розробки гіперзвукової зброї

У спільній заяві лідери AUKUS Джонсон, президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявили, що вони задоволені ходом реалізації програми зі створення звичайних атомних підводних човнів для Австралії, і що союзники будуть співпрацювати і в інших областях.

"Сьогодні ми також взяли на себе зобов'язання розпочати нову тристоронню співпрацю в галузі гіперзвуку та протидії гіперзвуку, а також можливостей радіоелектронної боротьби", - йдеться в заяві.

США та Австралія вже мають програму гіперзвукової зброї під назвою SCIFiRE. Британські офіційні особи заявили, що хоча Великобританія не приєднається до цієї програми на даному етапі, три країни будуть спільно працювати над дослідженнями і розробками в цій галузі, щоб розширити свої можливості.

"У світлі неспровокованого, невиправданого і незаконного вторгнення Росії в Україну ми підтвердили нашу непохитну прихильність міжнародній системі, яка поважає права людини, верховенство закону і мирне вирішення спорів без примусу", - заявили лідери, додавши, що вони також підтвердили свою прихильність "вільному і відкритому Індо-Тихоокеанському регіону".