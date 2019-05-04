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У США Boening з понад сотнею пасажирів впав у річку

Новини » Надзвичайні події    04.05.2019 - 08:27
У США Boening з понад сотнею пасажирів впав у річку
Фото: Boening 737 впав у річку (twitter.com / JSOPIO)

На борту літака перебували 136 пасажирів

В американському Джексонвіллі (штат Флорида) авіалайнер Boeing 737 з понад сотнею пасажирів на борту впав у річку відразу після приземлення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку мера міста Ленні Керрі у Twitter.

На фотографіях, які поширив шериф Джексонвілля, видно, що літак частково знаходиться у воді.

"У нас літак у річці. Мене проінформували пожежники та рятувальники. Вони працюють на місці надзвичайної події", - написав Керрі.

У США Boening з понад сотнею пасажирів впав у річку

Як повідомили в офісі шерифа, в результаті інциденту ніхто не загинув, проте 21 людина була госпіталізована. Жоден пасажир не отримав серйозних пошкоджень.

"Літак потрапив на мілководдя. Літак не потонув. Всі люди живі", - йдеться в заяві шерифа.

У США Boening з понад сотнею пасажирів впав у річку

Представник військово-морського аеродрому в Джексонвіллі зазначив, що на борту Boeing 737 перебували 136 пасажирів. Він додав, що лайнер після приземлення з'їхав з взлітно-посадкової полоси та впав у річку.

"Це був рейс, що летів з військово-морської бази в затоці Гуантанамо", - уточнив представник.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерти з 9 країн проведуть вивчення сертифікації літаків Boeing 737 MAX. За результатами вивчення кожен з експертів зможе висловити Федеральному авіаційному управлінню США свою думку щодо порядку сертифікації та викласти рекомендації щодо поліпшення цього процесу.

Відзначимо, уряд Ефіопії оприлюднив попередній звіт про катастрофі Boeing 737 Max 8. Згідно з документом, пілоти Boeing 737 Max 8 дотримувалися всіх інструкцій виробника, але це не запобігло катастрофі.

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