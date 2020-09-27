В США BMW оштрафовали на 18 млн долларов за искажение данных о продажах

Автопроизводитель BMW согласился выплатить штраф в размере 18 млн долларов за искажение данных о продажах своих автомобилей в течение пяти лет. Искаженные данные были раскрыли еще в конце прошлого года.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Комиссия заявила, что в период с 2015 по 2019 год BMW поддерживала резерв неучтенных розничных продаж автомобилей, который она использовала для достижения внутренних ежемесячных целевых показателей продаж независимо от того, когда происходили основные продажи.

"Эта практика позволила BMW сохранить лидирующие позиции по розничным продажам относительно других премиальных автокомпаний", - говорится в сообщении Комиссии.

Известно, что искаженные данные были раскрыли еще в конце прошлого года. BMW Group, в которую входят бренды BMW и Mini, согласилась на мировое соглашение и штраф без какого-либо признания вины.

Напомним, в 2018 году Европейская комиссия открыла официальное расследование в отношении компаний BMW и Dailmler и группы Volkswagen, в которую входят также Audi и Porsche. Их подозревали в нарушении антимонопольного законодательства ЕС и сговоре с целью избежать конкуренции в разработке и внедрении технологий очистки выхлопов бензиновых и дизельных двигателей для легковых автомобилей.

Ранее сообщалось, что автоконцерн Volkswagen заплатит штраф суммой в 1 млрд евро из-за манипуляций компании, связанных с показателями выбросов вредных веществ в атмосферу автомобилями с дизельными двигателями.